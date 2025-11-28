Росіяни розстріляли українського полоненого на Покровському напрямку

Новини

У листопаді під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили і взяли в полон військовослужбовця ЗСУ, після чого вбили його.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Один із російських військових зв’язав йому руки, а інший кілька разів ударив прикладом автомата по голові. Коли беззбройний українець перестав реагувати, його розстріляли.

Прокуратура Донеччини почала розслідування у справі про воєнний злочин, через який загинула людина.

Зараз правоохоронці збирають усі докази, з’ясовують, що саме сталося, і хто за це відповідає.