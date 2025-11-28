Новини

Три українські АЕС повернули виробництво електроенергії до норми

Автор:
Олександр Булін
Дата:

VargaA / Wikipedia

На всіх трьох атомних електростанціях, підконтрольних Україні, виробництво електроенергії повернули до норми.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Всього на українських АЕС 15 працюючих блоків на чотирьох станціях:

Наразі лише один з девʼяти блоків (не беручи ЗАЕС) працює на зниженій потужності. Крім того, ремонтники відновили всі високовольтні лінії, що були пошкоджені через російські обстріли.