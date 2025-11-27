NYT: США лякали європейців російськими ракетами для просування свого «мирного плану»

Новини

Головний американський перемовник Деніел Дрісколл попередив європейських дипломатів, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси, здатні змінити хід війни та безпекову ситуацію в Європі.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За словами Дрісколла, Москва тепер виробляє більше ракет, ніж запускає, на відміну від попередніх років, коли вони одразу йшли на удари по Україні.

Західні дипломати, які були присутні на зустрічі, назвали ситуацію «тривожною». За даними видання, «натяк був очевидний»: потрібне термінове врегулювання, адже зростаюча ракетна загроза може завдати Україні нищівного удару і вийти за її межі.

Аналітики попереджають, що великі запаси РФ можуть дозволити:

завдати масштабних ударів по енергосистемі України;

виснажити українську ППО;

створити пряму ракетну загрозу іншим країнам Європи.

Як пише NYT, традиційно США критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б її можливості для просування миру на умовах, невигідних жертві агресії.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план, — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.