Дослідження: Щоб швидше одужувати, пацієнтам треба вмикати музику під час наркозу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Індійські вчені встановили, що музика, яку вмикають пацієнтам під час операцій з анестезією, може дещо зменшити потребу в ліках та покращити одужання.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у міждисциплінарному журналі «Музика і медицина», пише BBC.

Дослідники зосередилися на пацієнтах, які перенесли операцію з видалення жовчного міхура. Процедура триває недовго (зазвичай менше години) і потребує особливо швидкого відновлення з «ясним розумом».

Щоб пацієнти прокидалися від наркозу зорієнтованими, і в ідеалі — без болю, потрібно ретельно збалансувати комбінацію з пʼяти-шести препаратів, які разом підтримують сон пацієнта, блокують біль, запобігають спогадам про операцію та розслаблюють мʼязи. У таких процедурах, як видалення жовчного міхура, анестезіологи зараз часто доповнюють цей медикаментозний режим регіонарними «блокадами» — ін’єкціями під контролем ультразвуку, які знеболюють нерви в черевній стінці.

Але організм нелегко сприймає операцію. Навіть під анестезією він реагує: частішає серцевий ритм, підвищується рівень гормонів, різко підвищується артеріальний тиск. Зменшення та контроль цього каскаду реакцій є однією з центральних цілей сучасної хірургії. Один з дослідників, доктор Хусейн пояснює, що стресова реакція може уповільнити одужання та погіршити запалення.

Стрес починається ще до першого розрізу, з інтубацією — введенням дихальної трубки в трахею. Для цього анестезіолог використовує ларингоскоп, щоб підняти язик і м’які тканини біля основи горла, отримати чіткий огляд голосових зв’язок і ввести трубку в трахею. Це рутинний крок загальної анестезії, який підтримує прохідність дихальних шляхів і дозволяє точно контролювати дихання пацієнта, поки він непритомний. Однак організм все одно реагує на стрес змінами частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та рівня гормонів стресу.

Звичайно, препарати еволюціонували. Старі ефірні маски зникли. На їхнє місце прийшли внутрішньовенні препарати — зокрема пропофол, снодійний засіб, який цінують за швидку дію та легке відновлення. Команда дослідників хотіла зʼясувати, чи може музика зменшити кількість пропофолу та опіоїдного знеболювального фентанілу, що необхідні пацієнтам. Менше ліків означає швидше пробудження, стабільніші життєво важливі показники та менше побічних ефектів.

Пілотне дослідження за участі восьми пацієнтів згодом призвело до повноцінного 11-місячного випробування 56 дорослих віком приблизно від 20 до 45 років, яких випадковим чином розподілили на дві групи. Усі вони отримували однаковий режим із п’яти препаратів: препарат, що запобігає нудоті та блюванню, седативний засіб, фентаніл, пропофол та міорелаксант. Обидві групи носили навушники з шумопоглинанням, але лише одна чула музику: мʼяку флейту або фортепіано.

Вчені виявили, що пацієнтам, які піддавалися впливу музики, потрібні були нижчі дози пропофолу та фентанілу. Вони спостерігали плавніше відновлення, нижчий рівень гормонів стресу та набагато кращий контроль артеріального тиску під час операції.

Ідея про те, що розум під анестезією відключається не повністю, давно інтригує вчених. Рідкісні випадки, які називають «інтраопераційне пробудження» показують, що пацієнти можуть згадувати фрагменти розмов в операційній. Якщо мозок здатний запамʼятовувати стресові переживання під час операції, то він також може реєструвати позитивні або заспокійливі моменти, такі як музика, навіть без свідомості.

Музична терапія не є чимось новим у медицині: її вже давно використовують в психіатрії, реабілітації після інсульту та паліативній допомозі. Але її входження в світ анестезіології знаменує непомітний зсув. Якщо таке просте втручання може зменшити вживання наркотиків і пришвидшити одужання – навіть незначно – це може змінити уявлення лікарів про благополуччя пацієнтів.