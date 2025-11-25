Нідерландський історик Рутгер Брегман звинуватив BBC у цензурі його лекції, в якій він назвав Трампа «найкорумпованішим президентом США»

Новини

Paco Freire/SOPA/Alamy

Нідерландський історик і автор бестселерів Рутгер Брегман заявив, що британський мовник BBC видалив уривок з його лекції, в якому він назвав Дональда Трампа «найбільш відкрито корумпованим президентом в історії США».

Про це він розповів у відео, яке опублікував у себе в Х.

За словами Брегмана, ця фраза лунала у його лекції із серії Reith Lectures на замовлення каналу. Вона пройшла повний редакційний процес і була записана чотири тижні тому перед 500 людьми, але в кінцевому форматі її вирізали.

Брегман назвав це «самоцензурою, викликаною страхом». Адже нещодавно президент США пригрозив BBC судом через монтаж його промови від 6 січня 2021 року в програмі Panorama.

Історик додав, що це особливо іронічно, оскільки його лекція присвячена саме «паралізуючому боягузтву» сучасних еліт — «про університети, корпорації та медіамережі, які схиляються перед авторитаризмом».

«Це сталося всупереч моїм бажанням, і я щиро засмучений цим. Не тому, що люди не можуть не погоджуватися з моїми словами, а тому, що самоцензура, викликана страхом, повинна турбувати нас усіх», — наголосив він.

BBC залишила в лекції інше формулювання Брегмана, де він називає Трампа «засудженою реаліті-зіркою».

За словами історика, рішення видалити фразу про Трампа ухвалювали в телерадіомовній корпорації на найвищому рівні. BBC у відповідь пояснила, що програми повинні відповідати їхнім редакційним настановам, тож вирізати одне речення з лекції вирішили «за юридичною порадою».

Утім, Руттер Брегман наголошує, що редагували це в останню хвилину, після редакційного схвалення та через чотири тижні після прямого ефіру. За його словами, стандартне редагування не вимагає днів юридичної перевірки на високому рівні.

Суперечка Трампа з BBC

Присвячена Трампу програма Panorama вийшла в ефір у жовтні минулого року. У ній змонтували дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року в Капітолії.

У своїй промові у Вашингтоні 6 січня 2021 року Трамп сказав: «Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів».

У програмі Panorama його слова дали в такому вигляді: «Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил».

Після того як про цю ситуацію заговорили публічно, генеральний директор BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку.

Сам Трамп пізніше заявив, що має «зобов’язання» подати до суду на BBC, якщо корпорація не вибачиться, не опублікує спростування і не виплатить як компенсацію $1 мільярд.

Команда BBC перепросила у Трампа, але виплачувати компенсацію відмовилася.