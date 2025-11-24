Новини

У мирному плані переробили пункт про амністію, а питання територій винесли «за дужки»

Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»

Оновлений мирний план США для України мало схожий на попередню версію.

Про це заявив виданню Financial Times заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації.

Він розповів про основні зміни до плану. Серед них:

За даними FT, українська делегація не мала повноважень ухвалювати питання території, адже це потребує референдуму.

Медіа нагадало, що цього тижня були дискусії про те, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні, аби закріпити угоду. Але деякі люди з оточення українського президента порадили йому залишитися в Києві, щоб не ризикувати новим конфліктом із Трампом, який може перекреслити досягнутий прогрес.