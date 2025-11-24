У Польщі затримали українця, якого підозрюють у диверсії на залізниці

Новини

У Польщі 20 листопада затримали громадянина України Володимира Б. — його підозрюють у підриві залізниці між Варшавою і Любліном.

Про це йдеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі.

За даними слідства, Володимир Б. працював на російську розвідку та допомагав ще двом напарникам — Олександру К. і Євгенію І.

У вересні 2025 року він відвіз Євгенія І. до залізничної лінії біля міст Міка та Голаб, щоб розвідати місцевість та визначитись, де встановити вибухівку на рейки.

Поки розслідування триває, українця тимчасово посадили під варту.

Підрив залізниці в Польщі — що відомо

Про підрив залізниці у Польщі стало відомо 16 листопада. На момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів і кілька членів екіпажу, ніхто не постраждав. Цим маршрутом курсують поїзди в напрямку Любліна, Хелму й далі в Україну.

Пізніше прем’єр країни Дональд Туск підтвердив, що підрив залізниці на маршруті Варшава — Люблін є диверсією. 18 листопада Польща заявила, що підозрює у диверсії двох українців, які співпрацювали з РФ і втекли в Білорусь.

19 листопада затримали ще кількох підозрюваних у Польщі, писало польське медіа RMF24. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що диверсанти використовували Телеграм для організації підриву.