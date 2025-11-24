Мирний план скоротили, США кажуть про «величезний прогрес». Головне про перемовини в Женеві

Новини

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин, які стосувались американського мирного плану. Офіційної інформації про результати зустрічей наразі мало, але «Бабель» зібрав усе, що відомо на цей момент.

Перемовини тривали в кілька етапів: спершу Україна та США, потім до них долучились європейці.

Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Дональда Трампа про дедлайн до 27 листопада, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Вночі США та Україна опублікували спільну заяву. У ній ішлося, що сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир, але без деталей. У заяві лише уточнили, що угода має цілковито поважати суверенітет України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних та військовополонених за формулою «всіх на всіх» та повернути викрадених Росією українських дітей.

Джерела Financial Times кажуть, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали, зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що РФ не отримувала оновленої версії мирного плану.

Українська делегація вже повертається додому. Сьогодні ввечері вона має доповісти Зеленському про результати перемовин у Женеві.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описував деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.

Забороняється перебування в Україні іноземних військ і використання іноземної авіації.

Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.