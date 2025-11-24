США визнали президента Венесуели Мадуро членом терористичної організації

Новини

Адміністрація президента Дональда Трампа визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації.

Про це пише CNN.

Визнання Мадуро терористом дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Також, за словами джерел CNN, Трамп сподівається, що тиск змусить Мадуро піти у відставку та дозволить США завдавати більше ударів по Венесуелі.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

У понеділок, 17 листопада, держсекретар США Марко Рубіо написав у Х, що США планують визнати «Картель сонць» іноземною терористичною організацією, яку очолює Ніколас Мадуро. Сам президент Венесуели завжди заперечував будь-яку причетність до торгівлі наркотиками.

Під час першого терміну Трампа уряд США звинуватив Мадуро та інших високопоставлених венесуельських чиновників у низці злочинів, включаючи наркотероризм, корупцію і торгівлю наркотиками.

За правління Мадуро країна опинилася в глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції. Президент Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн. Він неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.

Загострення відносин між США та Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

Вже у листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів та близько 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військових дій США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили біля кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 та розвідувальний літак.