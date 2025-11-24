Британські дайвери знайшли російський розвідувальний пристрій, коли шукали сміття у морі

Новини

Команда волонтерів NARC знайшла біля узбережжя Уельсу російський гідроакустичний буй RGB-1A — його використовують для виявлення підводних човнів.

Про це пише BBC.

Пристрій довжиною 120 см і вагою близько 15 кг знайшли під час занурення в заповіднику біля острова Скомер. Дайвери передали його береговій охороні.

Анонімні аналітики BBC заявили, що пристрій схожий на буй RGB-1A, який скидають російські літаки дальнього патрулювання Ту-142М.

Речник Королівського флоту не прокоментував інцидент, але наголосив, що Британія постійно стежить за своїми водами. Джерела BBC припускають, що пристрій зараз неактивний.

Кілька таких самих моделей знаходили на пляжах Великої Британії, Ірландії та Литви в останні роки. Зокрема, у 2021 році їх знаходили в Корнуоллі та Ірландії.