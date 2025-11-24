Британські дайвери знайшли російський розвідувальний пристрій, коли шукали сміття у морі
- Анастасія Зайкова
Команда волонтерів NARC знайшла біля узбережжя Уельсу російський гідроакустичний буй RGB-1A — його використовують для виявлення підводних човнів.
Про це пише BBC.
Пристрій довжиною 120 см і вагою близько 15 кг знайшли під час занурення в заповіднику біля острова Скомер. Дайвери передали його береговій охороні.
Анонімні аналітики BBC заявили, що пристрій схожий на буй RGB-1A, який скидають російські літаки дальнього патрулювання Ту-142М.
Речник Королівського флоту не прокоментував інцидент, але наголосив, що Британія постійно стежить за своїми водами. Джерела BBC припускають, що пристрій зараз неактивний.
Кілька таких самих моделей знаходили на пляжах Великої Британії, Ірландії та Литви в останні роки. Зокрема, у 2021 році їх знаходили в Корнуоллі та Ірландії.
- У квітні в морях навколо Великої Британії військові знайшли російські датчики, які, імовірно, шпигували за атомними підводними човнами. Їх виявили, коли частину з них викинуло на берег.
- Російський розвідувальний корабель «Янтар» 19 листопада вперше застосував лазери проти пілотів Британії, які його відстежували. Судно давно підозрюють у створенні карти підводних кабелів, якими проходить понад 90% британського інтернет-трафіку та фінансових даних на мільярди доларів.