Без обмежень для ЗСУ та з можливістю вступу в НАТО. The Telegraph опублікував повний мирний план від Євросоюзу

Видання The Telegraph опублікувало повний мирний план, який запропонував Євросоюз як альтернативу американському.

План складається з 24 пунктів. Ось вони:

1. Припинення війни та домовленості, які гарантують недопущення її повторення, для встановлення постійної основи сталого миру і безпеки.

2. Обидві сторони конфлікту зобовʼязуються укласти повне і беззастережне припинення вогню в повітрі, на суші та на морі.

3. Обидві сторони негайно розпочинають переговори про те, як технічно реалізувати моніторинг припинення вогню за участю США та європейських країн.

4. Під керівництвом США запроваджується міжнародний моніторинг припинення вогню, який проводитимуть партнери України. Моніторинг буде переважно дистанційним — з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів з гнучкою наземною компонентою для розслідування передбачуваних порушень.

5. Зʼявиться механізм, через який сторони зможуть подавати звіти про порушення припинення вогню й обговорювати корегувальні заходи.

6. Росія безумовно повертає всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Процес буде проходити за підтримки міжнародних партнерів.

7. Сторони конфлікту обмінюють всіх військовополонених — за принципом «всіх на всіх». Росія звільняє всіх цивільних затриманих.

8. Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно із сімейними візитами через лінію бойового зіткнення.

9. Суверенітет України поважається і підтверджується. Україна не примушується до нейтралітету.

10. Україна отримує міцні юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки, в тому числі й від США (аналог угоди, подібної до статті 5 Статуту НАТО), для запобігання майбутній агресії.

11. На Збройні сили України та оборонну промисловість країни не накладатимуть жодних обмежень. Це стосується і міжнародного співробітництва.

12. Країни-гаранти — це спеціальна група європейських і неєвропейських держав. Україна зможе самостійно вирішувати питання присутності, озброєння та операцій дружніх збройних сил, запрошених урядом України на її територію.

13. Членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу.

14. Україна стає членом ЄС.

15. Україна готова залишатися безʼядерною державою в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

16. Територіальні питання будуть обговорювати після повного і безумовного припинення вогню.

17. Переговори про території починаються з позицій від поточної лінії зіткнення.

18. Після узгодження територіальних питань і Росія, і Україна зобовʼязуються не змінювати їх силою.

19. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС (за участю США), а також над Каховською дамбою. Буде створено механізм передачі контролю.

20. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

21. Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.

22. Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію коштом заморожених російських активів.

23. Санкції, введені проти Росії з 2014 року, будуть поступово і частково помʼякшувати після досягнення стабільного миру. У разі порушення мирної угоди їх відновлять.

24. Почнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ і використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.