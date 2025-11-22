Bild: Європейські партнери не згодні щонайменше з 4 пунктами мирного плану Трампа

Новини

Європейські партнери не згодні з умовами мирного плану президента США Дональда Трампа щодо України — вони вважають, що щонайменше 4 пункти треба переробити.

Про це пише Bild з посиланням на свої дані.

Видання пише, що партнери проти умови щодо територій, зокрема проти пункту про передачу Росії тимчасово окупованої частини Донеччини та Луганщини. Також союзники не згодні з умовою про скорочення української армії.

Канцлер Олаф Шольц хоче нагадати Трампу, що гарантії безпеки РФ нічого не варті — Україна вже отримувала такі в 1994 році та все одно стала жертвою агресії, пише видання.

Тим часом Берлін і Брюссель незадоволені ідеєю Трампа розморозити російські активи й створити американо-російський інвестиційний фонд, бо це дасть Путіну шанс заробити на війні.

Президент Євроради Антоніу Кошта скликав лідерів 27 країн ЄС на зустріч 24 листопада. Там лідери обговорять план США.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної угоди:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.