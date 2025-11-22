Китайський робот встановив рекорд Гіннеса — він подолав пішки понад 106 кілометрів
- Анастасія Зайкова
Китайський робот-гуманоїд Android A2 встановив рекорд Гіннеса — подолав пішки без зупинок понад 106 кілометрів.
Про це повідомляє китайське медіа China Daily.
Гуманоїдний робот розпочав шлях в китайському окрузі Сучжоу 10 листопада, а вже вранці 13 листопада дістався набережної Шанхаю. Представники «Книги рекордів Гіннеса» зафіксували дистанцію — 106 кілометрів і 286 метрів.
Робота створила шанхайська компанія Agibot. Розробники кажуть, що він йшов без перерв завдяки системі швидкої заміни акумуляторів.
Android A2 обладнаний двома GPS-модулями, лідаром та інфрачервоними датчиками. Завдяки цьому він може орієнтуватися навіть на світлофорах і переповнених тротуарах.
Також робот може рухатися дорогами, бруківкою, мостами та пандусами — при цьому він дотримується правил дорожнього руху, на відмінну від деяких людей.
Після фінішу робот пожартував, що його похід був незабутнім і йому може знадобитися нове взуття.
- У 2024 році американська компанія Boston Dynamics представила нового робота — повністю електричного гуманоїда Atlas.