Антиукраїнська конгресвумен Грін йде у відставку після сварки з Трампом — раніше вона була його фанаткою
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Республіканка Марджорі Тейлор Грін, колишня фанатка і союзниця президента Дональда Трампа, 5 січня йде у відставку.
Про це вона заявила у відеозверненні в Х.
У відео вона розповіла, що «робити Америку знову великою» — це значить висувати країну на передній план, але зараз на перший план виходять політичні сварки перед проміжними виборами у 2026 році.
За її словами, через це життя пересічних американців не змінюється на краще — вони страждають від високих цін, кредитів, дорогих медичних страховок тощо.
Тейлор Грін каже, що завжди підтримувала Трампа та не погоджувалась з ним лише в кількох питаннях. Серед них — заміна американських робочих місць на місця для власників віз, мораторій на штучний інтелект, іпотечні кредити на 50 років.
Також вона вимагала розкрити файли, повʼязані з Джеффрі Епштейном, якого обвинуватили в сексуальних злочинах і торгівлі людьми.
Як відомо, Трамп виступав проти оприлюднення цих файлів, адже його звинувачують у звʼязках з Епштейном. Нібито вони були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках.
Ще до того, як Грін заявила про намір піти у відставку, 15 листопада Трамп у своїй соцмережі Truth Sosial писав, що йому набридла її критика на його адресу, тому він припиняє підтримку конгресвумен.
Марджорі Тейлор Грін — відома фанатка не тільки Трампа, але й конспірологічного інтернет-культу QAnon, який з початку 2017 року поширює теорію про змову проти Дональда Трампа, «глибинну державу» і торгівлю дітьми в мережі ресторанів DC pizzeria.
- Грін виступала проти допомоги Києву під час повномасштабної війни з РФ. У 2024 році вона подала клопотання про відставку спікера палати представників Джонсона за те, що він ставить інтереси України вище за інтереси США. Вона неодноразово називала українську владу нацистами та звинувачувала у війні проти християнства.