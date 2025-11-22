Антиукраїнська конгресвумен Грін йде у відставку після сварки з Трампом — раніше вона була його фанаткою

Новини

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, колишня фанатка і союзниця президента Дональда Трампа, 5 січня йде у відставку.

Про це вона заявила у відеозверненні в Х.

У відео вона розповіла, що «робити Америку знову великою» — це значить висувати країну на передній план, але зараз на перший план виходять політичні сварки перед проміжними виборами у 2026 році.

За її словами, через це життя пересічних американців не змінюється на краще — вони страждають від високих цін, кредитів, дорогих медичних страховок тощо.

Тейлор Грін каже, що завжди підтримувала Трампа та не погоджувалась з ним лише в кількох питаннях. Серед них — заміна американських робочих місць на місця для власників віз, мораторій на штучний інтелект, іпотечні кредити на 50 років.

Також вона вимагала розкрити файли, повʼязані з Джеффрі Епштейном, якого обвинуватили в сексуальних злочинах і торгівлі людьми.

Як відомо, Трамп виступав проти оприлюднення цих файлів, адже його звинувачують у звʼязках з Епштейном. Нібито вони були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках.

Ще до того, як Грін заявила про намір піти у відставку, 15 листопада Трамп у своїй соцмережі Truth Sosial писав, що йому набридла її критика на його адресу, тому він припиняє підтримку конгресвумен.

Марджорі Тейлор Грін — відома фанатка не тільки Трампа, але й конспірологічного інтернет-культу QAnon, який з початку 2017 року поширює теорію про змову проти Дональда Трампа, «глибинну державу» і торгівлю дітьми в мережі ресторанів DC pizzeria.