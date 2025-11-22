З Білорусі повернули 31 громадянина України (оновлено)

Новини

У суботу, 22 листопада, Україна повернула 31 громадянина, яких утримували у вʼязницях в Білорусі.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Це цивільні, засуджені в Білорусі до різних термінів ув’язнення — від двох до 11 років. Серед них є люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологічними.

Наймолодшій звільненій 18 років, найстаршому — 58.

«Висловлюємо вдячність США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних і військових українців з території Білорусі та РФ», — додали в Координаціному штабі.

Перед цим речниця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що на прохання української сторони її країна нібито помилувала 31 українця.

За її словами, таке рішення ухвалили в рамках домовленостей Білорусі зі США «з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту» в Україні.

Крім того, на прохання Папи Римського Льва XIV Лукашенко помилував двох католицьких священників — Анжі Юхневича та Генріха Хакалотовича. Їх засудили «за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти держави та інші злочини».