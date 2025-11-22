З Білорусі повернули 31 громадянина України (оновлено)
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У суботу, 22 листопада, Україна повернула 31 громадянина, яких утримували у вʼязницях в Білорусі.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Це цивільні, засуджені в Білорусі до різних термінів ув’язнення — від двох до 11 років. Серед них є люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологічними.
Наймолодшій звільненій 18 років, найстаршому — 58.
«Висловлюємо вдячність США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних і військових українців з території Білорусі та РФ», — додали в Координаціному штабі.
Перед цим речниця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що на прохання української сторони її країна нібито помилувала 31 українця.
За її словами, таке рішення ухвалили в рамках домовленостей Білорусі зі США «з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту» в Україні.
Крім того, на прохання Папи Римського Льва XIV Лукашенко помилував двох католицьких священників — Анжі Юхневича та Генріха Хакалотовича. Їх засудили «за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти держави та інші злочини».
- У липні цього року Лукашенко також помилував 16 людей, засуджених за різні злочини, зокрема за «екстремістські».
- У вересні самопроголошений президент Білорусі звільнив з вʼязниці 52 політвʼязнів в обмін на зняття санкцій США з авіакомпанії «Белавіа». Окрім білорусів, серед них були громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Британії.