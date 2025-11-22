Віцепрезидент США Венс назвав три умови для будь-якого плану миру між Україною та Росією

Новини

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три пункти, яким має відповідати будь-який мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

Венс вважає, що мирний план повинен:

припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України;

бути прийнятним як для Росії, так і для України;

максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.

На думку Венса, ті, хто критикує «мирний план» президента США Дональда Трампа, або не розуміють його, або «живуть у світі ілюзій».

«Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій», — додав віцепрезидент США.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.