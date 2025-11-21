Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп вважає 27 листопада — День подяки у США — доречним часом для того, щоб ухвалити мирний план для України.
Про це він сказав в інтервʼю Fox News Radio.
«У мене було багато дедлайнів, але, якщо все йде добре, дедлайни, як правило, продовжуються. Але четвер — це підходящий час», — заявив він.
Коли ведучий Браян Кілмід запитав про пункт, за яким Україна повинна віддати Росії незахоплену ЗС РФ частину Донецької області, Трамп відповів: «Вони скоро і так втратять землю».
Кілмід звернув увагу Трампа на те, що після війни в Україні Володимир Путін може напасти на країни Балтії.
«Він зупиниться, йому не потрібна ще одна війна. Кажи що хочеш, але ця війна взагалі замислювалася як одноденна, а триває вже чотири роки», — відповів президент США.
Трамп похвалив власні санкції проти «Роснафти» і «Лукойла» і заявив, що не збирається їх знімати.
Що відомо про американський мирний план
Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.
The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:
- Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.
- Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.
- Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.
- Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.
- Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.
Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.