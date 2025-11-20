Дружина Олексія Чернишова подала позов про поділ майна

Новини

Олексій Чернишов / Facebook

Дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова Світлана подала до Печерського райсуду Києва позов про поділ майна.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на портал «Судова влада України».

Позов подали ще 21 жовтня, але журналісти звернули на це увагу лише зараз. Відповідачем у справі вказаний сам Чернишов. Суд уже визначив склад суддів, які розглядатимуть позов.

При цьому все майно і рахунки подружжя досі під арештом — їх «заморозили» ще в межах провадження про корупцію в Мінрегіоні, де Чернишову інкримінують зловживання посадою та отримання великого хабаря.

Цей позов може дозволити дружині зняти арешт з частини майна і в майбутньому уникнути його конфіскації.

Справи Чернишова

Чернишов фігурує у двох гучних справах про корупцію. Перша стосується Міністерства розвитку громад та територій, яке Чернишов очолював з 2020 по 2022 рік. За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього він звернувся до Чернишова та ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр.

Інша справа, де фігурує Чернишов, стосується операції «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші Чернишову та його дружині, а ті допомагали їх відмивати.

11 листопада Чернишову у цій справі оголосили підозру в незаконному збагаченні, а 18 листопада відправили під варту.