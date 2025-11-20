На півдні Чехії зіткнулися два поїзди: постраждали десятки людей

Новини

ČT24 / X

Уранці в Чехії між містами Злів і Дівчіце швидкісний поїзд зіткнувся лоб у лоб із пасажирським поїздом. Унаслідок зіткнення постраждала 51 людина.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Чотирьох людей у важкому стані відправили до лікарні, ще 47 пасажирів отримали допомогу на місці. Рух на ділянці Чеські Будейовіце — Пльзень зупинили.

За попередньою інформацією, швидкісний поїзд, ймовірно, проїхав на червоне світло. Поліція розпочала розслідування. Алкотест показав, що машиністи обох поїздів були тверезі. Рух на трасі обмежили щонайменше до полудня.