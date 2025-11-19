Єрмак збирався у Лондон до Залужного, але пізно ввечері скасував поїздку — джерела «Бабеля»
- Ольга Березюк, Оксана Коваленко
Андрій Єрмак / Telegram
Голова Офісу президента Андрій Єрмак збирався у Лондон до ексголовкома, а нині посла Валерія Залужного, але пізно ввечері скасував поїздку.
Про це повідомили джерела «Бабеля».
За словами наших співрозмовників, вдень 18 листопада Єрмак збирався в Лондон з неофіційним візитом і з цього приводу дзвонив Залужному. В Лондоні голова ОП планував зустрічі з британськими чиновниками. Про неофіційну зустріч із Залужним Єрмак домовлявся телефоном — після кількох розмов Залужний відмовився. Пізно ввечері 18 листопада Єрмак скасував поїздку і полетів із президентом у Туреччину.
«Стосунки між Єрмаком і Залужним напружені. У нинішній ситуації посол не хоче, щоб його використали в політичних цілях у зв’язку із внутрішньою кризою в Україні», — коментує цю ситуацію джерело «Бабеля» в оточенні Залужного.
Водночас, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі «Бабелю» запевнив, що Єрмак у Лондон не збирався, а вчора ввечері полетів з президентом в Туреччину. Його участь у цьому візиті, за словами Литвина, планувалася ще наприкінці минулого тижня, і «Єрмак передбачався по всьому маршруту».
- Ввечері 18 листопада «Бабель» повідомив, що Єрмак летить у Лондон, де хоче неофіційно зустрітися з послом України Валерієм Залужним. За даними джерел, Єрмак вже літав до Залужного восени 2024 року і просив його залишатися в команді.
- Однак наступного дня, 19 листопада, Єрмак заявив, що прилетів до Туреччини й зустрічі йдуть за планом.