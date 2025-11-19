Диверсанти використовували телеграм для організації підриву залізниці в Польщі

Новини

Для організації диверсії на залізниці між Варшавою і Любліном у Польщі зловмисники використовували телеграм.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також він розповів, що інформація в розслідуваннях Польщі та України збігається — усі факти вказують на російський слід у диверсії.

Під час розмови премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із Зеленським політики домовилися про створення групи, яка запобігатиме диверсіям з боку РФ.

Підрив залізниці в Польщі — що відомо