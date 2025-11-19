Диверсанти використовували телеграм для організації підриву залізниці в Польщі
- Анастасія Зайкова
Для організації диверсії на залізниці між Варшавою і Любліном у Польщі зловмисники використовували телеграм.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Також він розповів, що інформація в розслідуваннях Польщі та України збігається — усі факти вказують на російський слід у диверсії.
Під час розмови премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із Зеленським політики домовилися про створення групи, яка запобігатиме диверсіям з боку РФ.
Підрив залізниці в Польщі — що відомо
- Про підрив залізниці стало відомо 16 листопада. На момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів і кілька членів екіпажу, ніхто не постраждав. Цим маршрутом курсують поїзди у напрямку Любліна, Хелму й далі в Україну.
- Пізніше прем’єр країни Дональд Туск підтвердив, що підрив залізниці на маршруті Варшава — Люблін є диверсією. 17 листопада він заявив, що у диверсії підозрюють двох українців, повʼязаних з російськими спецслужбістами. Обоє підозрюваних втекли до Білорусі.
- 19 листопада затримали ще кількох підозрюваних у Польщі, їм загрожує довічне увʼязнення, пише польське медіа RMF24.