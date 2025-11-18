Двох українців підозрюють у підриві залізниці між Варшавою і Любліном

Новини

Unsplash

Польща підозрює двох українців у диверсії на залізниці між Варшавою і Любліном — критично важливому маршруті для постачання допомоги Україні.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає польське медіа Onet.

Одного з підозрюваних раніше засуджували за диверсії в Україні. За даними слідства, українці співпрацювали з російськими спецслужбістами. Обоє підозрюваних перетнули кордон з Білоруссю та втекли назад після диверсій.

Спочатку диверсанти намагалися встановити металевий затискач на колії, щоб потяг зійшов з рейок у селищі Міка Мазовецького воєводства. Але спроба виявилася невдалою.

Під час другої спроби вони підірвали військовий снаряд С4 під вантажним поїздом між Варшавою та Пулавами. На щастя, у них вийшло лише трохи пошкодити підлогу вагона.

Зранку машиніст поїзда «Колеї Мазовецькі» помітив пошкодження колій, зупинив поїзд і повідомив служби екстреної допомоги.