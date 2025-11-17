Усик відмовився від титулу WBO — тепер він не абсолютний чемпіон світу

Новини

Іващенко Ольга / УНІАН

Український боксер Олександр Усик відмовився від титулу WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу.

Про це організація World Boxing Organization повідомила в X.

У WBO заявили, що рішення ухвалили після розмови з Усиком, і назвали це «шанобливою паузою, а не прощанням».

Наступним суперником Усика мав стати британець Фабіо Вордлі. Промоутер Френк Уоррен заявляв, що перемовини щодо бою з Усиком уже тривають, і зустріч планували на першу половину 2026 року.

Тепер Вордлі здобув звання тимчасового чемпіона за версією WBO. Щоб отримати повноцінний титул, він повинен буде перемогти іншого суперника.

Чемпіоном світу за версією WBO Усик став у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Українець пʼять разів захищав титул і у всіх поєдинках здобув перемогу — одного разу поборов Джошуа і по два рази Даніеля Дюбуа й Тайсона Фʼюрі.

