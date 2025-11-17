Усик відмовився від титулу WBO — тепер він не абсолютний чемпіон світу
- Анастасія Зайкова
Іващенко Ольга / УНІАН
Український боксер Олександр Усик відмовився від титулу WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу.
Про це організація World Boxing Organization повідомила в X.
У WBO заявили, що рішення ухвалили після розмови з Усиком, і назвали це «шанобливою паузою, а не прощанням».
Наступним суперником Усика мав стати британець Фабіо Вордлі. Промоутер Френк Уоррен заявляв, що перемовини щодо бою з Усиком уже тривають, і зустріч планували на першу половину 2026 року.
Тепер Вордлі здобув звання тимчасового чемпіона за версією WBO. Щоб отримати повноцінний титул, він повинен буде перемогти іншого суперника.
Чемпіоном світу за версією WBO Усик став у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Українець пʼять разів захищав титул і у всіх поєдинках здобув перемогу — одного разу поборов Джошуа і по два рази Даніеля Дюбуа й Тайсона Фʼюрі.
Поєдинки Усика
- Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді український боксер здобув дострокову перемогу в девʼятому раунді технічним нокаутом. Один з ключових моментів бою стався в пʼятому раунді. Британець пробив нижче пояса Усика, через що українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій і дав Усику кілька хвилин на відновлення.
- У травні 2024 Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Після цього Фʼюрі закликав до реваншу. У грудні того ж року Усик удруге переміг британського боксера Тайсона Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу.
- У червні 2024 року Олександр Усик добровільно відмовився від титулу IBF. Він не міг одночасно провести реванш із Тайсоном Фʼюрі та захистити цей титул у бою з претендентом Філіпом Хрговичем. Через це Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Титул IBF залишився вакантним, і за нього провели окремий бій. У червні за пояс змагалися саме Хргович і Даніель Дюбуа. Перемогу нокаутом здобув Дюбуа і став новим чемпіоном світу за версією IBF.