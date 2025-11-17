Індія підписала перший довгостроковий контракт на імпорт газу зі США

Новини

Індія уклала першу довгострокову угоду зі США на постачання скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише Bloomberg.

Найбільші державні нафтопереробні компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum загалом куплять 2,2 мільйона тонн американського СПГ у 2026 році.

Міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що новий контракт дозволить країні отримувати майже 10% імпортного газу з узбережжя Мексиканської затоки. Для прикладу, торік частка газу США ледве перевищувала 0,6%, пише Bloomberg.

За даними анонімних трейдерів, компанія Phillips 66 відправлятиме до Індії дві партії газу на місяць, а Chevron і TotalEnergies — по одній.

Паралельно Індія веде переговори про торговельну угоду зі США, щоб знизити мита, які Вашингтон запровадив проти неї за купівлю російської нафти. Під санкціями вже опинилась понад половину індійського експорту до США.

Споживання СПГ збільшилося в Індії на 74% за останні 10 років. Bloomberg пише, що це результат урядової програми, яка стимулює перехід домогосподарств на екологічно чистіше паливо для приготування їжі.

Індія і російські енергоносії

Індія — один з основних покупців російських енергоносіїв.

У грудні 2024 року нафтова компанія РФ «Роснафта» та індійський приватний нафтопереробник Reliance уклали на 10 років найбільшу енергетичну угоду на постачання нафти.

На початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп увів додаткове мито 25% на імпорт з Індії за купівлю нафти з Росії. Так США намагалися тиснути на Москву, щоб та пішла на мирні переговори з Україною. Попри це Індія не скоротила імпорт російської нафти, повідомляло агентство Reuters.

США запровадили санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. Вже 24 жовтня через це Індія закупила мільйони барелів нафти зі США та Близького Сходу, писало агентство Bloomberg з посиланням на джерела.