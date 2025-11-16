Поставки газу з Греції до України. Стали відомі деталі
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс провели пресконференцію в Афінах. На ній вони розкрили деталі підписаної угоди про маршрут поставки газу з Греції до України.
Пресконференцію транслювали на ютуб-каналі Офісу президента.
Енергетичний коридор запрацює в січні 2026 року. Американський скраплений газ ітиме маршрутом «з півдня на північ» — від грецького портового міста Александруполіс до Одеси (цим маршрутом труби проходять через Румунію і Молдову).
Президент Зеленський заявив, що ця домовленість є частиною великого енергетичного пакета на зиму. З Грецією існують як угоди про оперативне постачання газу, які реалізують у І кварталі наступного року, так і довгострокові домовленості.
Греція розраховує стати вузлом поставок газу для Центральної і Східної Європи і зробити так, щоб країни Європейського Союзу припинили купувати російський газ.
- Сьогодні вранці Зеленський зазначив, що Україна вже забезпечила коштів на імпорт газу на майже €2 мільярди. Україна фінансує імпорт за підтримки європейських партнерів і банків під гарантії Єврокомісії, а також за участі українських банків і Норвегії. Триває активна робота і з американськими партнерами.
- Наразі Україна забезпечує імпорт газу через реверсні потоки з Польщі, Словаччини та Угорщини, а також через трансбалканський маршрут, який з’єднує грецькі LNG-термінали з Україною і дозволяє постачати неросійський газ, зокрема американський СПГ.