Сили оборони атакували НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА «Рубікон»
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Скриншот з відео Генштабу ЗСУ
У ніч проти 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по потужностях Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ. Щорічний обсяг переробки НПЗ становить 8,8 мільйона тонн.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У районі НПЗ фіксували вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюють.
Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції та задіяне у забезпеченні російської армії, оскільки є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.
Крім того, дрони вдарили по базі зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон» та по перекачувальній станції пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
У Генштабі також уточнили результати атаки на НПЗ «Рязанський», яка відбулася напередодні. Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами й естакаду трубопроводів.
- 19 жовтня Новокуйбишевський нафтопереробний завод вже атакували оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем. Під ударом була установка первинної переробки нафти. Зараз на підприємстві пожежа.