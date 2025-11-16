Сили оборони атакували НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА «Рубікон»

Новини

Скриншот з відео Генштабу ЗСУ

У ніч проти 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по потужностях Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ. Щорічний обсяг переробки НПЗ становить 8,8 мільйона тонн.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У районі НПЗ фіксували вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюють.

Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції та задіяне у забезпеченні російської армії, оскільки є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Крім того, дрони вдарили по базі зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон» та по перекачувальній станції пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі також уточнили результати атаки на НПЗ «Рязанський», яка відбулася напередодні. Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами й естакаду трубопроводів.