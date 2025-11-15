Угорщина спрямує частку з Європейського фонду миру для підтримки Лівану, а не України
- Світлана Кравченко
-
Péter Szijjártó / Х
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна використає свою частку з Європейського фонду миру для підтримки ліванської армії.
Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Лівану Юссефом Раджі.
Йдеться про €1,5 мільйона, які підуть не на озброєння України, а на підтримку збройних сил Лівану.
Сіярто зазначив, що «національним безпековим інтересом Угорщини є мир на Близькому Сході», а стабільність Лівану, за його словами, «є ключем до цього».
Глава угорської дипломатії назвав Ліван «близьким союзником» Угорщини.
- Перед цим премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення фінансової допомоги Україні через корупційний скандал з «Енергоатомом». Він написав, що «Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші».
- Речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь заявив, що Орбан не може критикувати Україну за корупцію, оскільки сам фігурує в корупційних скандалах.