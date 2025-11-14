Дрон-перехоплювач Octopus запустили в серійне виробництво
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Дрон-перехоплювач Octopus запустили у серійне виробництво в Україні. Він має збивати ударні безпілотники типу Shahed.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Технологію передали першим трьом виробникам. Ще 11 — готують виробничі потужності.
Octopus — це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони повідомляло про плани щодо тисяч таких дронів для України щомісяця.
За словами Шмигаля, здібності дрона підтверджені в бою. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ — Безпілотні системи протиповітряної оборони.
- Ідеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські «шахеди» з високою ефективністю — 70% і більше. «Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами», — зазначив головком.
- 7 листопада президент Зеленський призначив командувачем нового роду військ полковника Юрія Черевашенка. Він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.