Дрон-перехоплювач Octopus запустили в серійне виробництво

Новини

Дрон-перехоплювач Octopus запустили у серійне виробництво в Україні. Він має збивати ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологію передали першим трьом виробникам. Ще 11 — готують виробничі потужності.

Octopus — це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони повідомляло про плани щодо тисяч таких дронів для України щомісяця.

За словами Шмигаля, здібності дрона підтверджені в бою. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.