Зірка «Чорної пантери» Чедвік Боузман посмертно отримає зірку на Алеї слави в Голлівуді

Gage Skidmore / Flickr

Американського актора Чедвіка Боузмана вшанують зіркою на Алеї слави в Голлівуді через п’ять років після його смерті.

Про це пише BBC.

Його зірку відкриють 20 листопада під час церемонії на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі. На церемонії від його імені буде присутня вдова актора Сімон Боузман.

Також на події виступлять режисер «Чорної пантери» Райан Куглер і Віола Девіс — партнерка Боузмана по його останньому фільму «Ма Рейні: Мати блюзу».

Боузман помер у серпні 2020 року у віці 43 років — через чотири роки після того, як у нього виявили рак товстої кишки.

Найбільше його запам’ятали за роллю Т’Чалли — короля технологічно розвиненої африканської країни Ваканди — у блокбастері Marvel 2018 року «Чорна пантера». Серед інших його робіт — «42», «Шлях угору», «Маршал».

Після смерті Боузмана студія Marvel вирішила, що не шукатиме йому заміни у другій частині «Чорної Пантери». Натомість головну роль у стрічці зіграла Летиція Райт — кіношна сестра Т’Чалли.