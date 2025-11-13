У США петиція про оприлюднення досьє Епштейна набрала достатньо голосів. Далі — рішення Палати представників

Новини

Getty Images / «Бабель»

Наступного тижня Палата представників США голосуватиме, чи оприлюднювати досьє сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пишуть CNN та The Hill.

Відповідна петиція набрала необхідні 218 підписів — це дає змогу винести питання на розгляд, попри те що більшість республіканців проти. Спікер Майк Джонсон підтвердив, що законопроєкт винесуть на голосування одразу після повернення Конгресу з перерви наступного тижня.

За словами Джонсона, Комітет уже отримав і частково оприлюднив матеріали, а також допитав ключових фігурантів справи. Зокрема, демократи 12 листопада опублікували три електронні листи, в яких фінансист Епштейн написав, що президент США Дональд Трамп «провів години в його будинку» з однією з жертв.

Також Politico писало про те, що Епштейн пропонував російським дипломатам інформацію про Трампа перед його зустріччю з очільником Кремля Путіним у Фінляндії у 2018 році. Ще фінансист розмовляв про президента США з послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році.

Трамп і керівництво Республіканської партії намагалися відкласти розгляд питання, але безрезультатно. Після ухвалення Палатою представників законопроєкт має схвалити Сенат, а потім його має підписати Трамп або ж Конгрес, якщо подолає вето президента.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.