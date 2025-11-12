ЄС запустив новий проєкт прозорого відновлення України на €37 мільйонів. У чому його суть
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз 12 листопада спільно з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою запустили EU4Reconstruction — ініціативу, спрямовану на посилення прозорості під час відбудови України.
Про це повідомляє делегація ЄС в Україні.
Ініціатива об’єднує найкращий європейський досвід реформ і реалізації проєктів — системи доброчесності та підзвітності, цифрові інструменти, муніципальне управління та громадський контроль — у єдині скоординовані дії.
Серед цілей EU4Reconstruction:
- зміцнити систему національного управління та нормативно-правову базу відбудови України;
- допомогти громадам планувати, фінансувати та реалізовувати інфраструктурні проєкти за стандартами ЄС;
- підтримати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури й пов’язану з ним екосистему в ефективному управлінні великими державними інвестиціями;
- розширити участь громадян, громадянського суспільства та медіа в моніторингу процесу відбудови.
Програма на €37 мільйонів розрахована на три роки.
- За даними опитування ГО Transparency International Ukraine, кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. На сході країни 60% опитаних повідомили про втрати.