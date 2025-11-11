Туреччина вимагає понад 2 000 років вʼязниці для мера Стамбулу

Новини

Прокурор вимагає для мера Стамбулу Екрема Імамоглу покарання у вигляді ув’язнення на понад 2 000 років у справі про корупцію.

Про це пише Bloomberg.

В обвинувальному акті на 3 900 сторінок правоохоронці назвали Імамоглу засновником і лідером злочинної організації та звинуватили у хабарництві, шахрайстві й фальсифікації тендерів. Крім нього, у списку ще 402 підозрювані.

Загалом мер Стамбулу може отримати від 828 до 2 352 років ув’язнення. Суд матиме 15 днів, щоб вирішити, приймати чи відхиляти обвинувальний висновок та на яку дату призначити судове засідання.

Екрем Імамоглу — найсильніший суперник чинного президента Реджепа Ердогана на наступних виборах у Туреччині. Однак через обвинувачення Імамоглу можуть відсторонити.

У березні 2025-го турецький новинний канал Haber Global писав, що Екрем Імамоглу назвав справу спробою перешкодити йому балотуватися на посаду президента.

Справа Екрема Імамоглу

Імамоглу — один із лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування своєї кандидатури на виборах президента.

Мера Стамбулу Екрема Імамоглу 19 березня затримали у справі про корупцію, як і кілька десятків його соратників. А вже 23 березня суд постановив залишити його під арештом до закінчення судового процесу.

У середині липня Імамоглу засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі за обвинуваченнями в іншій справі — за образу держслужбовця і погрози. Також суд анулював його дипломи про вищу освіту.

З кінця жовтня Стамбульська прокуратура проводить розслідування за підозрою у шпигунстві проти усунутого з посади мера Стамбулу Екрема Імамоглу.