Politico: Міністри ЄС приїдуть до України, щоб обговорити план розблокування заяви на членство

Getty Images / «Бабель»

Європейські партнери відвідають Україну, щоб обговорити план розблокування заяви на членство в ЄС, попри вето Угорщини.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Неформальний саміт європейських міністрів відбудеться у Львові 10 та 11 грудня. Лист із запрошенням надіслали спільно від Данії, яка зараз головує в Раді ЄС, і віцепремʼєр-міністра України Тараса Качки.

Пропозицію змінити правила, щоб спиратися на більшість голосів, а не на одностайне рішення всіх членів ЄС, поки що не підтримали. Натомість план полягає в тому, щоб Україна і Молдова розпочали роботу над наступними реформами для вступу в ЄС без офіційного схвалення, розповіли Politico два неназвані чиновники.

За їхніми словами, суть ідеї в тому, щоб зробити якомога більше, не чекаючи. Потім, коли Угорщина вже не матиме права на вето, Україна зможе рухатися до ЄС без зволікань.

У вересні Politico вже писало про те, що очільник Європейської ради Антоніу Кошта хотів розблокувати вступ України до ЄС, обійшовши вето угорського премʼєра Віктора Орбана. За даними джерел видання, Кошта ще тоді висував ідею відкривати переговорні кластери через голосування більшості країн ЄС, а не за одностайною згодою.

Позиція Угорщини про членство України в ЄС

Угорщина блокує зусилля Києва зі вступу до ЄС. Наприклад, у квітні 2025 року уряд Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% населення країни проти вступу України до ЄС.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський визнавав, що через угорське вето під час головування його країни в ЄС не вдалося відкрити жодного переговорного розділу з Україною.

Медіа писали, що президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував угорському премʼєру Орбану і просив не блокувати вступ України до ЄС. Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не плануває відступати.