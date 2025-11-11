Розслідування корупції в «Енергоатомі»: НАБУ встановило одного з керівників злочинної організації

Новини

Національне антикорупційне бюро України опублікувало третю частину розслідування щодо можливої корупції в енергетичній та оборонній сферах. У ній йдеться про керівника злочинної організації — «Карлсона».

Про це повідомляє НАБУ.

Правоохоронці не називають справжнього імені фігуранта. НАБУ лише вказує, що він бізнесмен. Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляв, що йдеться про Тимура Міндіча.

Його називають другом президента України Володимира Зеленського та одним із співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За даними слідства, саме він контролював роботу так званої пральні, де «відмивалися» одержані у злочинний спосіб гроші.

За даними НАБУ, з квартири на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або переказувати готівки. Він також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу з боку НАБУ.

Крім того, на плівках НАБУ у справі про можливу корупцію в енергетиці фігурує міністр енергетики.

У розмові, датованій 14 липня 2025 року, вказані троє людей: міністр енергетики, Шугармен та Карлсон. На той момент посаду міністра обіймав Герман Галущенко.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що, крім Тимура Міндіча («Карлсона»), йдеться про Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували близько $100 мільйонів.