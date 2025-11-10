Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: вирок суду набрав законної сили

Новини

bloomsberries / Flickr

Закарпатський апеляційний суд підтвердив вирок Воловецького районного суду: усіх трьох чоловіків визнали винними в сексуальному насильстві над неповнолітньою, кожному призначили 6 років в’язниці.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У 2023 році суд дав їм умовне покарання, але після повторного розгляду справу перекваліфікували.

«Держава зобов’язана захищати дітей, і ми будемо послідовно відстоювати цей принцип у кожному процесі. Апеляційний суд підтвердив, що сексуальне насильство щодо неповнолітніх не може бути виправдано чи пом’якшено будь-якими аргументами сторони захисту», — сказав керівник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГПУ Максим Червоний.

Про яку справа мова

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були один 14-річний і двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла.

Один з них ударив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі. На суді всі троє визнали свою провину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Суд виніс вирок за ст. 153 УК (сексуальне насильство, без проникнення), а не за ст. 152 (зґвалтування).

11 серпня 2023 року Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

У юридичній компанії «Міллер» заявили, що представники підозрюваних усіляко намагалися затягнути судовий процес. Зокрема, йдеться про їхню спробу мобілізуватися, проте тоді у Міноборони їм відмовили.