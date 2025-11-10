У Словаччині закрили справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29
- Юлія Завадська
-
У Словаччині офіційно закрили розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони КУБ.
Про це повідомляє Aktuality.sk.
Братиславська крайова прокуратура підтвердила, що дії уряду експремʼєра країни Едуарда Гегера не містять ознак кримінального правопорушення. Слідча група також встановила, що передача військової техніки Україні не завдала шкоди державі і не була пов’язана з особистою вигодою членів уряду.
«Слідчий дійшов висновку, що ці дії не є злочином», — зазначила речниця прокуратури Габріела Ковачова.
Колишній міністр оборони Ярослав Надь, який підписував угоду, заявив, що рішення прокуратури підтверджує, що його дії були законними.
«Ми діяли в національних інтересах Словаччини та повністю відповідно до закону. Чекаю вибачень від тих, хто роками безпідставно мене обвинувачував», — сказав він.
Нинішній міністр оборони Роберт Каліняк назвав рішення прокуратури «шокуючим» і зазначив, що попередня влада «залишила Словаччину недостатньо обороноздатною в небезпечний час».
- З лютого 2022 року Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Але в листопаді 2023 року уряд Фіцо відхилив 14-й пакет на понад €40 мільйонів, обмеживши подальшу допомогу гуманітарною.
- Роберт Фіцо заявляв, що «єдиний спосіб припинити війну Росії проти України — це віддати частину території України загарбникам». Також він виступав категорично проти вступу України в НАТО. Крім того, Словаччина блокувала введення 19-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії.
- Уряд Роберта Фіцо звинуватив попередню адміністрацію в порушенні закону та загрозі національній безпеці через передачу військової техніки Україні. У листопаді 2024 року почалося розслідування щодо можливих зловживань під час передачі МіГ-29 і системи ППО КУБ.