У Словаччині закрили справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29

Новини

У Словаччині офіційно закрили розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони КУБ.

Про це повідомляє Aktuality.sk.

Братиславська крайова прокуратура підтвердила, що дії уряду експремʼєра країни Едуарда Гегера не містять ознак кримінального правопорушення. Слідча група також встановила, що передача військової техніки Україні не завдала шкоди державі і не була пов’язана з особистою вигодою членів уряду.

«Слідчий дійшов висновку, що ці дії не є злочином», — зазначила речниця прокуратури Габріела Ковачова.

Колишній міністр оборони Ярослав Надь, який підписував угоду, заявив, що рішення прокуратури підтверджує, що його дії були законними.

«Ми діяли в національних інтересах Словаччини та повністю відповідно до закону. Чекаю вибачень від тих, хто роками безпідставно мене обвинувачував», — сказав він.

Нинішній міністр оборони Роберт Каліняк назвав рішення прокуратури «шокуючим» і зазначив, що попередня влада «залишила Словаччину недостатньо обороноздатною в небезпечний час».