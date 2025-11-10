Reuters: «Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ

Новини

Російський нафтовий гігант «Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — Західна Курна-2 в Іраку.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія у жовтні запровадили санкції проти «Лукойлу». Три джерела повідомили, що з того часу Ірак призупинив усі виплати компанії готівкою та нафтою.

За словами чотирьох джерел, 4 листопада «Лукойл» надіслав офіційного листа до Міністерства нафти Іраку. В ньому йдеться, що форс-мажорні обставини не дають продовжити нормальну роботу на родовищі Західна Курна-2.

Високопоставлений чиновник іракської нафтової промисловості заявив, що якщо причини форс-мажору не усунуть протягом шести місяців, «Лукойл» зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.