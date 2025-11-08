Новини

Міноборони відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». Що туди входить

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Міністерство оборони України на засіданні Ради безбарʼєрності відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Це частина Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. «Пакунок пораненого» має дозволити розвʼязати три проблеми:

Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій і застібки-липучки. Такі особливості конструкції дозволяють медикам отримати миттєвий і безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець може почуватися більш комфортно й автономно.

На початку року Міністерство оборони анонсувало, що буде в пакунку:

Список гігієнічного набору:

До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

На сьогодні вже передали 50 тисяч предметів адаптивного одягу. Їх першочергово направлили до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях: Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Наразі в процесі поставки ще 26 тисяч предметів (включно з фуфайками, взуттям і додатковими штанами і шортами). Їх спрямують у військово-медичні клінічні центри, госпіталі та реабілітаційні заклади — щоб дозабезпечити різні етапи евакуації.