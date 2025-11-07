Україна отримає 300 млн кубометрів скрапленого газу від США

Новини

Представники «Нафтогазу» і польської компанії ORLEN підписали угоду про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу зі США.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України в телеграмі.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, меморандум передбачає не лише короткострокові постачання, а й тривалу співпрацю для диверсифікації маршрутів.

Гринчук зазначила, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку в умовах, коли РФ продовжує атакувати українську енергетичну та газову інфраструктуру.

Кабінет міністрів України в жовтні затвердив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для опалювального сезону. Рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів, бо через масовані удари РФ по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток.

Президент Польщі Кароль Навроцький 5 листопада повідомив, що Польща невдовзі стане регіональним хабом постачання скрапленого газу зі США. Країна висунула пропозицію постачати американський газ до Словаччини, щоб зменшити її залежність від російських енергоносіїв. Reuters повідомляв, що Польща хоче збільшити імпорт американського СПГ не тільки для Словаччини, але й для України.

