Єдина нафтопереробна компанія Угорщини заявила про готовність замінити більшість поставок російської нафти

Новини

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. повідомила, що здатна покривати до 80% потреб у нафті з неросійських джерел, використовуючи трубопровід з Хорватії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агенція, це стало сигналом можливої зміни в енергетичній політиці Будапешту напередодні зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом.

У звіті компанії, опублікованому в 7 листопада, йдеться, що в разі зупинки постачання трубопроводом «Дружба» через Україну Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу, забезпечивши майже всі потреби своїх нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині. Водночас компанія наголосила, що такий сценарій супроводжуватиметься вищими технічними ризиками та логістичними витратами.

Завдяки дешевшій російській нафті Mol отримала вищу маржу переробки й показала зростання прибутку в третьому кварталі. Утім, у разі посилення американських санкцій компанії доведеться прискорити відмову від російських енергоносіїв.

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв після 2027 року, тож Mol вже «обережно просувається» з модернізацією своїх заводів, щоб перейти на переробку альтернативних сортів нафти.

Раніше угорський премʼєр Віктор Орбан неодноразово стверджував, що Угорщина, не маючи виходу до моря, повністю залежна від російських енергоносіїв. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна навіть збільшила імпорт російської нафти до майже 90%, скориставшись пільговими умовами та тимчасовим звільненням від санкцій ЄС.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.