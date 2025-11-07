Торгівля між Китаєм і Росією у 2025 впала майже на 9%

Новини

Associated Press

За десять місяців 2025 року товарообіг між Китаєм і Росією скоротився на 8,7% — до $184,7 мільярда.

Про це свідчать дані Головного митного управління КНР.

Поставки китайських товарів до Росії зменшились на 11,9% — до $83,5 мільярда. Російський експорт до Китаю, переважно енергоносії, теж просів — на 5,9%, до $101,2 мільярдів.

Для порівняння: за 11 місяців у 2024 році торгівля між Росією та Китаєм перевищила $200 мільярдів. Тоді європейські санкції проти РФ змусили її перейти на китайський ринок для закупівлі всього — від автомобілів до комп’ютерних мікросхем. Москва ж продавала нафту і природний газ Пекіну з великими знижками, писали в The New York Times.

Загальна торгівля Китаю зі світом за цей період зросла на 3,6% — до $5,3 трильйона. Найбільший партнер — ЄС, з яким товарообіг зріс майже на 5%,до $696,2 мільярда.

Водночас торгівля зі США впала на 15,9%: китайський експорт до Штатів скоротився на 17%, а імпорт американських товарів — майже на 12%.

У жовтні 2025 року китайські компанії призупинили купівлю нафти з Росії після санкцій США. Зокрема, йдеться про підприємства PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Reuters зазначав, що Китай щодня імпортує морським шляхом майже 1,4 мільйона барелів російської нафти. Більшу частину цих постачань купують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема невеликі компанії, які, ймовірно, теж тимчасово призупинять закупівлі.

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели «через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу» і через «відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну».

Автор: Анастасія Зайкова