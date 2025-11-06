Reuters: Волгоградський НПЗ призупинив роботу після атаки українських дронів

Новини

Волгоградський нафтопереробний завод російської компанії «Лукойл» 6 листопада зупинив переробку нафти після удару українських безпілотників.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі РФ.

За їхніми даними, через атаку на НПЗ пошкоджено первинну установку АВТ-5 потужністю 9 110 метричних тонн на добу (20% від загальної потужності підприємства) й установку гідрокрекінгу потужністю 11 тисяч тонн на добу.

Компанія «Лукойл» не відповіла на запит журналістів про коментар.

«Завод зупинено. Горіла АВТ-5, пошкодження на гідрокрекінгу», — сказав один зі співрозмовників Reuters.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн т нафти, або 5,1% від загального показника у Росії.

Українські дрони атакували завод вчетверте за останні три місяці — це сталося вночі 6 листопада. Попередні атаки були 18 вересня, 14 і 19 серпня.