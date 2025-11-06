Болгарія хоче націоналізувати найбільший НПЗ на Балканах. Він належить російському «Лукойлу»

Новини

Болгарія готує закон, який дозволить конфіскувати нафтопереробний завод «Лукойл Нафтохім Бургас», а потім продати його новому власнику.

Про це повідомляють Reuters і болгарське медіа Novini.

Бургаський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії. У країні побоюються, що через нові санкції США виникне дефіцит пального. Politico з посиланням на джерела 1 листопада вже писало, що через нові санкції Болгарія стоїть на межі паливної та політичної кризи.

Уряд хотів подати звернення з проханням звільнити країну від нових санкцій США. Однак після наради в парламенті висловили думку, що єдиний вихід із ситуації — аби держава придбала цей НПЗ.

Новий законопроєкт дозволить продаж заводу лише за згодою Ради міністрів і після схвалення спецслужби Державного агентства національної безпеки (ДАНС). Президент Болгарії Румен Радев ветував законопроєкт, але парламент подолав вето. Радев пояснив, що документ ставить Раду міністрів у залежність від думки ДАНС, що є конституційно неприпустимим.

Водночас «Лукойл» заявив, що його закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor, але поки що неясно, чи це стосується болгарського заводу.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.

Автор: Анастасія Зайкова