Новини

Денис Шмигаль | Міністр оборони України / Telegram

У четвер, 6 листопада, Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, машини передали в Ризі на військовій базі «Адажі». Їх одразу поставлять на озброєння Сил спеціальних операцій. У 2025 році Україна отримала всі обіцяні 42 бронемашини.

Також Латвія передала Україні 12 бойових розвідувальних машин CVR(T) у рамках раніше оголошеного пакета військової допомоги та зробила додатковий внесок у €2,2 мільйона в ініціативу PURL та фінансову допомогу на «Коаліцію укриттів».

Шмигаль подякував міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу, уряду країни та всім латвійцям за підтримку.