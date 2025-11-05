Польща хоче постачати американський газ до Словаччини, щоб зменшити її залежність від російського

Новини

Польща планує зменшити залежність Словаччини від російського газу, постачаючи їй американський.

Про це президенти Словаччини Петер Пеллегріні та Польщі Кароль Навроцький заявили під час пресконференції у Братиславі, передають польські медіа Wiadomości та Energetyka24.

Навроцький повідомив, що Польща невдовзі стане регіональним хабом постачання скрапленого газу зі США, адже має кілька альтернативних джерел постачання неросійського газу.

Зокрема, йдеться про LNG-термінал у польському Свіноуйсце, куди привозять зріджений газ на кораблях, та інтерконектор зі Словаччиною — трубу, яка зʼєднує газові системи двох країн і може допомогти отримувати газ із різних напрямків Європи, а не тільки з Росії.

Також Навроцький сподівається, що скоро закінчиться будівництво плавучого терміналу газової станції в Балтійському морі.

Лідер Словаччини Пеллегріні погодився на пропозицію Польщі, якщо ціна та транзитні тарифи будуть прийнятними, на його думку, це стане хорошим шансом для розподілу енергопостачання між різними напрямками.

За його словами, Словаччина досі залишається залежною від російського газу, тому повна відмова від постачань з Росії у короткостроковій перспективі поки неможлива.

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, однак Роберт Фіцо хоче, щоб Україна або відновила постачання, або компенсувала збитки, які словацький премʼєр оцінює у €500 мільйонів на рік.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

З 1 лютого словацька SPP почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід «Турецький потік».

Автор: Анастасія Зайкова