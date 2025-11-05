Естонія виділить €3 мільйони на Starlink для української армії

Новини

Естонія передасть €3 мільйони на закупівлю та підтримку систем супутникового звʼязку Starlink для України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережі Х.

Під час зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром на полях JEF Шмигаль обговорив тренування українських воїнів естонськими інструкторами у межах операції Legio та оборонну співпрацю між країнами.

Україна та Естонія

Естонія — один з лідерів щодо військової допомоги Україні. З початку повномасштабної війни країна надала українцям більш ніж €520 мільйонів, що становить приблизно 1,4% від естонського ВВП.

Цього вересня країна пообіцяла виділити у 2026 році Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту, що становить €100 мільйонів.

У жовтні естонська компанія Milrem Robotics у партнерстві з Нідерландами заявили про передачу Україні понад 150 наземних роботизованих комплексів THeMIS.

Автор: Анастасія Зайкова