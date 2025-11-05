У Бельгії закривали аеропорти через невідомі дрони

Новини

Ввечері 4 листопада аеропорти столиці Бельгії Брюсселю та міста Льєж закрили після появи дронів.

Про це пише Reuters.

Речник бельгійської Служби управління повітряним рухом повідомив, що незадовго до 20:00 (21:00 за Києвом) поблизу Брюссельського аеропорту помітили дрон. За дві години аеропорт ненадовго відкрили, але знову закрили через дрони.

Національний перевізник Brussels Airlines повідомив, що 15 рейсів не змогли вилетіти, а вісім рейсів, які прибували, перенаправили до інших аеропортів.

Аеропорт Льєжу, який використовують переважно як вантажний вузол, теж закривали через дрони.