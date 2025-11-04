Новини

НАТО виділить на допомогу Україні $60 мільярдів у 2026 році

НАТО надасть Україні $60 мільярдів у 2026 році та планує співпрацювати з українською промисловістю та інноваціями.

Про це голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер заявив у коментарі «Суспільному».

Він також нагадав, що в рамках ініціативи PURL вже оголосили чотири пакети допомоги. Частину допомоги з цих пакетів або вже надали, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Зокрема, минулого року члени Альянсу виділили $50 мільярдів Україні.

Іншим пріоритетом Альянсу на найближчий рік є нелетальна допомога Україні в рамках Комплексного пакету допомоги (КПД). Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, як-от підтримку лікарень або допомогу ветеранам.

Автор: Анастасія Зайкова