У Міжнародному реєстрі збитків нова категорія — заяву можуть подати не лише власники втраченого житла, а й орендарі

Getty Images / «Бабель»

У Міжнародному реєстрі збитків, завданих Росією, зʼявилась нова категорія — втрата житла або місця проживання. Вона охоплює не лише власників житла, але й орендарів або тих, хто проживав у родичів чи інших людей і втратив можливість там жити.

Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

Заяви в цій категорії можна подати щодо факту втрати житла або місця проживання, включно з повʼязаною з цим втратою звичайних особистих речей. Також можна вказати витрати на забезпечення нового житла або місця проживання, включно з витратами на переїзд.

Подати заяву за категорією A3.3 можна на порталі «Дія". Більше інформації та відповіді на найчастіше запитувані питання — на сайті Реєстру.

Ключковський додав, що загалом до Реєстру вже подали майже 70 000 заяв.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.

Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ . На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.