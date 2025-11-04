Євросоюз схвалив новий пакет допомоги Україні за програмою Ukraine Facility
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Рада Європейського Союзу схвалила пʼятий платіж Україні за програмою Ukraine Facility. Його сума становить понад €1,8 мільярда.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У Євросоюзі зазначили, що сума відображає успішне виконання Україною девʼяти кроків, необхідних для пʼятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу.
Фінансування спрямоване передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.
- Останній транш на €3,2 мільярда в межах цього пакета Україна отримала 8 серпня. Транш урізали, оскільки Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі 16 пунктів, то отримала б €4,5 мільярда.